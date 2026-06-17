Ο Λιονέλ Μέσι δεν άργησε να αφήσει το στίγμα του στο Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση και χαρίζοντας μία ακόμη μαγική στιγμή στους φίλους της Αργεντινής.

Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αλγερία στο Κάνσας, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, βρήκε τον απαραίτητο χώρο και με ένα εκπληκτικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι», ανοίγοντας το σκορ για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το γκολ χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά της διοργάνωσης.

Οι χιλιάδες Αργεντινοί στις εξέδρες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, αποθεώνοντας τον 38χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα πλάνα από την κάμερα που έφερε ο διαιτητής της αναμέτρησης. Το γκολ του Μέσι καταγράφηκε από τη δική του οπτική γωνία, προσφέροντας στους φιλάθλους μια μοναδική εικόνα της φάσης μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και δείχνοντας πώς βίωσε τη στιγμή ο ρέφερι λίγα μέτρα μακριά από τον Αργεντινό άσο.

Για τον Μέσι, το γκολ είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδυάστηκε με μια ιστορική βραδιά, αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.