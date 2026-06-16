Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον όλους τους πιθανούς αντιπάλους του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (17/6).

Η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου έγινε και οι «πράσινοι» ξέρουν πλέον όλους τους πιθανούς αντιπάλους τους στον δεύτερο, από όπου θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, με στόχο φυσικά να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase και από εκεί και πέρα να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση.

Στον Παναθηναϊκό θα μάθουν την Τετάρτη (17/6), μετά την κλήρωση που θα γίνει, την ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο και οι πιθανοί αντίπαλοι είναι οι εξής…

Πανεβέζις (Λιθουανία)

Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν)

Μάδεργουελ (Σκωτία)

Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία)

Γκάις (Σουηδία)

Γκέτεμποργκ (Σουηδία)

Βαραζντίν (Κροατία)

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Πακς (Ουγγαρία)

Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)

Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία)

Τσερκάσι (Ουκρανία)

Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία)

Κόπερ (Σλοβενία)

Μπράβο (Σλοβενία)

Ζίμπρου (Μολδαβία)

Βάλουρ (Ισλανδία)

Άουντα (Λετονία)

ΤΣΚΚΑ 1948 (Βουλγαρία)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Ντουκάτζινι (Κόσοβο)

Βαλέτα (Μάλτα)

Κολερέιν (Βόρεια Ιρλανδία)

Ηττημένος ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Ηττημένος Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)

Ηττημένος Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)

Ηττημένος Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)

Ηττημένος Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Νικητής Αλασκέρτ (Αρμενία) – Ελιμάι (Καζακστάν)

Νικητής Μποέμιανς (Ιρλανδία) – Σεν Ζόζεφς (Γιβραλτάρ)

Νικητής Σαράγιεβο (Βοσνία και Ερζεγοβίνη) – Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)

Νικητής Μόρναρ (Μαυροβούνιο) – Εσκάλδες (Ανδόρα)

Νικητής Ντίλα (Γεωργία) – Βίρτους (Σαν Μαρίνο)

Νικητής Βλάζνια (Αλβανία) – Μαλίσεβα (Κόσοβο)

Νικητής Βίκινγκουρ (Νησιά Φερόε) – Στρζάρναν (Ισλανδία)

Νικητής Στράσεν (Λουξεμβούργο) – Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο)

Νικητής Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) – Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

Νικητής Ντέτσιτς (Μαυροβούνιο) – Λιεπάγια (Λετονία)

Νικητής Ελμπασάνι (Αλβανία) – ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

Νικητής Πένιμποντ (Ουαλία) – Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)

Νικητής Μόντορφ (Λουξεμβούργο) – Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία)