Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού έστειλε ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από τη Δευτέρα (15/6) βρίσκεται στην Αθήνα και ετοιμάζεται για την έναρξη της προετοιμασίας.

Οι «πράσινοι», για ακόμη μία χρονιά, κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποτελεί παρελθόν και τον Δανό προπονητή να είναι ο αντικαταστάτης του. Ο Νίστρουπ βρίσκεται πλέον στην Αθήνα και η ΠΑΕ ανέβασε στα social media ένα βίντεο για να δείξει ότι η ομάδα αλλάζει σελίδα.

Σε αυτό, ο Νίστρουπ ακούει στη μητρική του γλώσσα την ανακοίνωση για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια αποκαλύπτει αυτό πού είναι γραμμένο στον πίνακα: «Ανυπομονούμε για το μέλλον».

Στη συνέχεια, σε νέο βίντεο που ανέβασαν οι «πράσινοι» στα social media, ο προπονητής της ομάδας στέλνει το μήνυμά του στους φιλάθλους, λέγοντας: «Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ».