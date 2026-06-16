Ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σεζόν είχε απολυθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ο νέος προπονητής της Μίλαν, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Η φετινή σεζόν δεν πήγε καλά ούτε για τον Πορτογάλο προπονητή, ούτε για τους «ροσονέρι», καθώς δεν κατάφεραν να τερματίσουν στην πρώτη 4άδα της Serie A και θα απουσιάσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το Champions League.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Τζέρι Καρντινάλε, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόλυση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και ο αντικαταστάτης του είναι ο Αμορίμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές να είναι στα 4 εκατ. ευρώ.

Η Μίλαν επισημοποίησε τη συμφωνία με τον 41χρονο τεχνικό βγάζοντας τη σχετική ανακοίνωση, ενώ ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε τα εξής…

«Υπάρχουν φιλοδοξίες που σε συνοδεύουν σε όλη την καριέρα και για μένα το να προπονήσω τη Μίλαν ήταν πάντα μία εξ αυτών. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι αντιπροσωπεύει αυτό το κλαμπ. Ιστορία, πρεστίζ και εκπληκτικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζω με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό, με απόλυτη επίγνωση του τι σημαίνουν αυτά τα χρώματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να ζήσω κάθε μέρα με το πάθος που διακρίνει τη Μίλαν».