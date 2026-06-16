Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Εργκίν Αταμάν και στη Σερβία κάνουν λόγο για πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο τριών ετών.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να αποτυγχάνουν σε Euroleague και πρωτάθλημα, οπότε αποφασίστηκε να μη συνεχιστεί η συνεργασία με τον Αταμάν και στόχος είναι να τον διαδεχθεί ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Ομπράντοβιτς έχει κατακτήσει συνολικά 9 φορές τη Euroleague και οι πέντε ήταν με τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο φέρεται να είναι σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής. Σύμφωνα με τους Σέρβους πάντως και συγκεκριμένα το «Mozzart Sport», δεν υπάρχουν μόνο συζητήσεις αλλά και πρόταση.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «πράσινοι» προσφέρουν τριετές συμβόλαιο στον «Ζοτς» συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ και περιμένουν πλέον την απάντησή του. Στο ίδιο ρεπορτάζ, τονίζεται επίσης πως στη Σερβία συνεχίζονται οι συζητήσεις για το κατά πόσο είναι εφικτή η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν Βελιγραδίου, ενδεχόμενο όμως που δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες.