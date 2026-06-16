Εκτός Μουντιάλ 2026 έμειναν 13.000 οπαδοί της Αργεντινής καθώς δεν του επιτράπηκε να βγουν από τη χώρα λόγω απλήρωτης διατροφής.

Κάθε φορά όταν έρχεται η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή ξεσηκώνονται και τώρα περίμεναν πώς και πώς το φετινό τουρνου καθώς η εθνική ομάδα της χώρας τους συμμετέχει σε αυτό ως παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Λογικό είναι, επομένως, να ετοιμάζονται μαζικά για.. εξόρμηση στις ΗΠΑ, για 13.000 όμως αυτό αποδείχθηκε ανέφικτο. Ο λόγος; Το γεγονός ότι δεν είχαν πληρώσει τις προβλεπόμενες διατροφές για τα παιδιά τους.

Στην Αργεντινή έχουν θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ασφαλείς Κερκίδες», το οποίο προβλέπει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις άτομα που δεν ανταποκρίνονται σε βασικές οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το να καταβάλουν το ποσό της προβλεπόμενης διατροφής είναι, προφανώς, μία από αυτές τις υποχρεώσεις τους και 13.000 φίλαθλοι που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για τις ΗΠΑ παρέμειναν στη χώρα καθώς δεν τους επιτράπηκε να περάσουν τα σύνορα.