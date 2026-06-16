Ο Κώστας Σλούκας αποχαιρέτισε τον Εργκίν Αταμάν λέγοντάς του το δικό του «ευχαριστώ» για όσα έζησαν στον Παναθηναϊκό την τελευταία τριετία.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ και ο Τούρκος τεχνικός υπέγραψαν στους «πράσινους» το καλοκαίρι του 2024 και στην πρώτη σεζόν πανηγύρισαν την κατάκτηση τόσο της Euroleague όσο και του πρωταθλήματος, για να ακολουθήσουν δύο κύπελλα Ελλάδας την επόμενη διετία.

Οι δυο τους είχαν εξαιρετική σχέση και με τον Αταμάν να αποτελεί παρελθόν πλέον, ο αρχηγός του Παναθηναϊκό ανέβασε δύο stories στα social media, λέγοντάς του το δικό του «αντίο».

«Σε ευχαριστώ για όλα Professor», έγραψε στο ένα και είχε μια φωτογραφία με τον Αταμάν και τα τρόπαια του 2024, ενώ στο δεύτερο είχε τη φωτογραφία από την απονομή της Euroleague το 2024, όταν σήκωσαν μαζί το τρόπαιο, γράφοντας: «Αξιομνημόνευτες στιγμές για πάντα».