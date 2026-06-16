Η πρεμιέρα του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία συνοδεύτηκε από έντονες πολιτικές διαμαρτυρίες έξω από το SoFi Stadium του Λος Άντζελες, όπου εκατοντάδες μέλη της ιρανικής διασποράς συγκεντρώθηκαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους προς το καθεστώς της Τεχεράνης.

Περίπου 200 Ιρανοί που ζουν στη Νότια Καλιφόρνια εκμεταλλεύτηκαν τη διεξαγωγή του αγώνα για να στείλουν μήνυμα υπέρ της πολιτικής αλλαγής στη χώρα τους. Κρατώντας σημαίες με το λιοντάρι και τον ήλιο – τα σύμβολα του Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 – αλλά και πλακάτ με φωτογραφίες πολιτών που έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια, οι διαδηλωτές κατήγγειλαν το σημερινό καθεστώς και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με την ιρανική ηγεσία.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους δήλωναν ότι δεν αισθάνονται πως εκπροσωπούνται από την εθνική ομάδα. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση μιας διαδηλώτριας, η οποία υποστήριξε ότι «αυτή δεν είναι η δική μου εθνική ομάδα», προσθέτοντας πως οι «πραγματικοί ποδοσφαιριστές» του Ιράν βρίσκονται στις φυλακές ή έχουν χαθεί μέσα στη δίνη των πολιτικών εξελίξεων.

Η FIFA είχε απαγορεύσει την είσοδο των προεπαναστατικών σημαιών στο γήπεδο, έπειτα από σχετική νομική διαδικασία που έφτασε μέχρι τα δικαστήρια του Λος Άντζελες. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες τέτοιες σημαίες εμφανίστηκαν τελικά στις εξέδρες, ενώ η είσοδος της εθνικής Ιράν στον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, με χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες.

Για πολλούς Ιρανούς της διασποράς, ο αγώνας αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Ήταν μια ευκαιρία να εκφράσουν δημόσια τις πολιτικές τους θέσεις, σε μια πόλη που φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες ιρανικές κοινότητες εκτός πατρίδας, γνωστή και ως «Tehrangeles». Παρά τις διαφορετικές απόψεις για την εθνική ομάδα, κοινός παρονομαστής των περισσότερων διαδηλωτών ήταν η επιθυμία για ένα διαφορετικό μέλλον για το Ιράν.