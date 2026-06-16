Έτσι έρχεται ο Ομπράντοβιτς

Παρελθόν αποτελεί για τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν και σε πρώτο πλάνο έρχεται πλέον ο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος θρύλος είναι ο στόχος του Γιαννακόπουλου και από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ θα κριθούν τα πάντα. Ο Ζοτς δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει, για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλα. Θα πρέπει ο Γιαννακόπουλος να αλλάξει κάποιες συνήθειές του, να μην είναι τόσο παρεμβατικός μέσω των social media, να αποδεχθεί πως ο Ομπράντοβιτς θα είναι το απόλυτο αφεντικό και θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για όλα. Την πόρτα του Ζοτς πάντως την έχουν χτυπήσει και άλλες δύο ομάδες της Euroleague, πλην των πράσινων.

Θα γράψουν όλοι κάτι για τον Αταμάν;

Η αποχώρηση του Αταμάν στενοχώρησε τον ίδιο, τον Γιαννακόπουλο, τους οπαδούς, αλλά τι γίνεται με τους παίκτες του; Όταν αποχωρεί ένας προπονητής οι παίκτες συνηθίζουν να τον αποχαιρετούν μέσω των social media, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τώρα; Θα γράψουν όλοι κάτι για τον Αταμάν; Θα του πουν όλοι «αντίο» και θα τον ευχαριστήσουν για όσα έζησαν μαζί του ή κάποιοι θα επιλέξουν τη σιωπή; Γιατί είναι κοινό μυστικό ότι το κλίμα στα αποδυτήρια δεν ήταν και το καλύτερο και κάποιοι από τους παίκτες, από τους παίκτες-ονόματα, είχαν έντονα παράπονα από τον προπονητή τους.

Το παίρνει πάνω του ο Αλαφούζος

Ρελάνς ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός για τον Τσάπρα μετά την πρόταση του Ολυμπιακού, με τον Αλαφούζο να παίρνει πρωτοβουλία. Ο 24χρονος δεξιός μπακ του Λεβαδειακού αποτελεί στόχο των αιωνίων αντιπάλων και ο πρόεδρος της πράσινης ΠΑΕ αναμένεται να αναλάβει τις συζητήσεις με τον Κομπότη, με τον οποίο έχει άριστες σχέσεις, προκειμένου να… προσπεράσει τους ερυθρόλευκους. Στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει, όπως έδειξαν και στην περίπτωση του Γιαννούλη, να μην μπουν σε πλειστηριασμούς και περιμένουν την οριστική απάντηση του Λεβαδειακού. Μια απάντηση που θα έρθει αφού πρώτα ο Κομπότης συζητήσει με τον Αλαφούζο.

Χαμόγελα στην ΑΕΚ για Λουτσέσκου

Οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ με την αποχώρηση του Λουτσεσκου ενδιαφέρον φυσικά και τους ανταγωνιστές του για το πρωτάθλημα. Στην ΑΕΚ, για παράδειγμα, είδαν με ικανοποίηση την απόφαση για λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο προπονητή, καθώς θεωρούν πως η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη για να μείνει ανεπηρέαστη η ομάδα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως είχαμε σημειώσει, είχαν δεχθεί με χαμόγελα την απόφαση για παραμονή του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, καθώς θεωρούν πως ο Ισπανός δεν θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με φέτος. Τώρα δέχθηκαν με χαμόγελα και την αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.

Τίποτα για Ουναΐ

Σε ό,τι αφορά τα της ΑΕΚ, να σημειώσουμε πως δεν υπάρχει πρόταση για τον Ουναΐ αυτή τη στιγμή και πιθανώς δεν θα υπάρξει ποτέ. Η αξία του παίκτη δεν αμφισβητείται, ο Ριμπάλτα τον ξέρει καλά καθώς τον είχε πάρει στη Μαρσέιγ, τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης όμως και το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες τόσο της La Liga όσο και της Premier League, καθιστούν μάλλον απαγορευτική την οποιαδήποτε σκέψη για απόκτησή του. Δεν υπάρχει καμία πρόταση, λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα πρέπει να συμβούν τρελά πράγματα στη συνέχεια για να αλλάξει κάτι σε αυτό το θέμα.

Θέλει Παπανικολάου, αλλά…

Ο Σπανούλης έπιασε δουλειά στον Άρη μετά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ και όλοι περιμένουν τις μεταγραφές. Ο νέος προπονητής των κίτρινων θα ήθελε πολύ να έχει στη διάθεσή του από τη νέα σεζόν έναν πρώην συμπαίκτη του (και παίκτη του στην Εθνική ομάδα), τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς θα βοηθούσε όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και στα αποδυτήρια με την εμπειρία του. Όλα δείχνουν όμως πως ο Παπανικολάου θα ανανεώσει το συμβόλαιό του για ακόμη ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό, με τις σχετικές συζητήσεις να πάνε καλά. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη, είναι θέμα χρόνου όμως να γίνει κι αυτό. Θα είναι μεγάλη έκπληξη, όπως ήρθαν τα πράγματα, αν δεν ανανεώσει με τους ερυθρόλευκους.