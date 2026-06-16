Έντονη αναστάτωση επικρατεί στο στρατόπεδο της Νότιας Κορέας κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, καθώς οι σχέσεις των διεθνών ποδοσφαιριστών με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας έχουν οδηγηθεί στα άκρα.

Η αφορμή δόθηκε όταν δημοσιογράφοι καταγράφηκαν σε ανοιχτό μικρόφωνο να κάνουν υποτιμητικά σχόλια για τον αρχηγό της ομάδας, Σον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της αποστολής.

Ως απάντηση, οι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να διακόψουν κάθε επικοινωνία με τα κορεατικά ΜΜΕ, προχωρώντας ουσιαστικά σε άτυπο μποϊκοτάζ. Η κατάσταση οδήγησε τελικά και στην παραίτηση του επικεφαλής των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν την εθνική ομάδα.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Κορέας πήρε δημόσια θέση υπέρ των διεθνών, απευθύνοντας αυστηρές συστάσεις προς τον εγχώριο Τύπο και υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά της αποτελεί η προστασία των παικτών και η διατήρηση της ηρεμίας στην ομάδα.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Σον, καθώς μέρος της κριτικής που του ασκήθηκε αφορούσε το ζήτημα της στρατιωτικής του θητείας. Συγκεκριμένα, ορισμένοι δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν υπηρέτησε κανονικά στις ένοπλες δυνάμεις, σχολιάζοντας ακόμη και τη συμμετοχή του στη βασική εκπαίδευση, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των συμπαικτών του και της ομοσπονδίας.