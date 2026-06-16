Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Iνφαντίνο, φαίνεται αποφασισμένος να ζήσει από κοντά όσο το δυνατόν περισσότερη δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θέτοντας ως προσωπικό στόχο την παρουσία του σε δύο αγώνες καθημερινά κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, ο ισχυρός άνδρας της παγκόσμιας ομοσπονδίας έχει οργανώσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα μετακινήσεων, προκειμένου να παρακολουθεί διαδοχικά αναμετρήσεις σε διαφορετικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

Η ποδοσφαιρική του περιοδεία ξεκίνησε από την Πόλη του Μεξικού, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μεξικό και τη Ν. Αφρική, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη Γουαδαλαχάρα για το παιχνίδι της Ν. Κορέας με την Τσεχία.

Το επόμενο 24ωρο τον βρήκε στο Λος Άντζελες για την αναμέτρηση των ΗΠΑ – Παραγουάη πριν συνεχίσει σε Σαν Φρανσίσκο και Βανκούβερ για τους αγώνες Κατάρ–Ελβετία και Αυστραλία–Τουρκία αντίστοιχα.

Για να καταστεί εφικτό ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα, ο Ινφαντίνο φέρεται να χρησιμοποιεί ιδιωτικό αεροσκάφος που παρέχει η Qatar Airways, επίσημος χορηγός της FIFA. Η λύση αυτή θεωρείται σχεδόν αναγκαία, καθώς το Μουντιάλ διεξάγεται σε τρεις χώρες και εκτείνεται σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες ώρας.

Η συγκεκριμένη πρακτική, πάντως, επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διοργάνωσης. Μελέτες εκτιμούν ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις ομάδων, αξιωματούχων και φιλάθλων θα ευθύνονται για τη συντριπτική πλειονότητα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του τουρνουά, το οποίο ήδη χαρακτηρίζεται ως το πιο επιβαρυντικό περιβαλλοντικά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Σύμφωνα με έκθεση του βρετανικού ινστιτούτου New Weather Institute, το Μουντιάλ 2026 αναμένεται να παράξει περίπου 9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, αριθμός-ρεκόρ για τη διοργάνωση.