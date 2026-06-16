Αν κάτι έχει τραβήξει την προσοχή στις πρώτες ημέρες του Μουντιάλ 2026 πέρα από τα γκολ και τις εκπλήξεις, αυτό είναι τα… παπούτσια. Σχεδόν σε κάθε αγώνα, οι φίλαθλοι παρατηρούν ότι ολοένα και περισσότεροι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται με έντονα ροζ ποδοσφαιρικά παπούτσια, ανεξάρτητα από την εταιρεία που τους ντύνει.

Nike, Adidas, Puma, New Balance και Skechers έχουν λανσάρει ειδικές συλλογές για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επιλέγοντας σχεδόν όλες την ίδια χρωματική κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, με το ροζ να κυριαρχεί στους αγωνιστικούς χώρους της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με στελέχη της Nike, η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Οι ίδιοι εξηγούν ότι οι ποδοσφαιριστές ζητούν ολοένα και πιο έντονα χρώματα για τις μεγάλες διοργανώσεις, καθώς θεωρούν πως ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και τους κάνουν να ξεχωρίζουν μέσα στο γήπεδο. Παράλληλα, το ροζ προσφέρει εξαιρετική ορατότητα τόσο για τους θεατές στις εξέδρες όσο και για όσους παρακολουθούν τους αγώνες από την τηλεόραση.

Ένας ακόμη λόγος είναι η αντίθεση με τις εμφανίσεις των ομάδων. Καμία εθνική ομάδα του φετινού Μουντιάλ δεν χρησιμοποιεί ως βασικό χρώμα το ροζ, γεγονός που επιτρέπει στα παπούτσια να ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο πάνω στο χορτάρι.

Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Οι διαιτητές της διοργάνωσης υποχρεούνται από τη FIFA να αγωνίζονται με παραδοσιακά μαύρα παπούτσια, ενώ ορισμένοι σταρ διατηρούν το δικό τους ξεχωριστό στιλ. Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίζεται με λευκά και γαλάζια παπούτσια εμπνευσμένα από τα χρώματα της Αργεντινής, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να φορέσει ένα ειδικό χρυσό μοντέλο που σχεδιάστηκε προς τιμήν της έκτης συμμετοχής του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, η «ροζ κυριαρχία» πιθανότατα δεν θα κρατήσει για πολύ. Με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν αναμένονται νέες χρωματικές συλλογές. Μέχρι τότε, όμως, το ροζ αποτελεί αναμφισβήτητα το απόλυτο χρώμα του Μουντιάλ 2026.