Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί διαχρονικά την ελληνική αγορά και φροντίζει να εξετάζει κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει στο εγχώριο πρωτάθλημα. Μία από αυτές είναι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος πραγματοποίησε ιδιαίτερα θετική σεζόν με τη φανέλα του Λεβαδειακού και συγκαταλέγεται στους παίκτες που τράβηξαν τα βλέμματα στη Super League.

Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομά του βρίσκεται εδώ και καιρό στα μπλοκάκια αρκετών μεγάλων συλλόγων. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη περάσει από το στάδιο του ενδιαφέροντος στις πράξεις, καταθέτοντας επίσημη πρόταση προς τον Λεβαδειακό και περιμένοντας πλέον τις επόμενες κινήσεις της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά των Πειραιωτών αποτελεί την πιο συμφέρουσα οικονομικά που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η ομάδα της Βοιωτίας. Παρ’ όλα αυτά, στην αγορά των μεταγραφών οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν γρήγορα και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την τελική έκβαση.

Στον Ολυμπιακό, πάντως, έχουν ξεκαθαρίσει τη στάση τους. Η διοίκηση δεν προτίθεται να εμπλακεί σε διαδικασίες πλειοδοσίας ή σε παιχνίδια τακτικής που ενδεχομένως ανεβάσουν τεχνητά τις απαιτήσεις μιας μεταγραφής. Η πρότασή της έχει κατατεθεί, το ενδιαφέρον της έχει γνωστοποιηθεί τόσο στον Λεβαδειακό όσο και στην πλευρά του ποδοσφαιριστή και από εκεί και πέρα περιμένει τις εξελίξεις.

Ανάλογη προσέγγιση ακολούθησαν οι «ερυθρόλευκοι» και στην περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Όταν η πλευρά του διεθνούς αριστερού μπακ ζήτησε περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει τις επιλογές της, ο Ολυμπιακός επέλεξε να αποσυρθεί προσωρινά, αποφεύγοντας να συμμετάσχει σε επικοινωνιακά ή διαπραγματευτικά παιχνίδια με άλλους ενδιαφερόμενους.

Η συγκεκριμένη τακτική δεν αποκλείεται τελικά να λειτουργήσει υπέρ των Πειραιωτών. Άλλωστε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και στην περίπτωση του Γιαννούλη η καλύτερη οικονομική πρόταση που έχει στα χέρια της η πλευρά του ποδοσφαιριστή προέρχεται από τον Ολυμπιακό. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο θέμα παραμένει ανοικτό, με τις τελευταίες ημέρες να καταγράφεται εκ νέου κινητικότητα γύρω από την υπόθεση.