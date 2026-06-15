Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο η εναρκτήρια αναμέτρηση του νέου διεθνούς φεστιβάλ ποδοσφαίρου Κ15 να διεξαχθεί ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Η νέα διοργάνωση, η οποία προγραμματίζεται να φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα είναι ανοιχτή και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από τις επίσημες διοργανώσεις της παγκόσμιας συνομοσπονδίας από το 2022.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσώπων που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της FIFA, η παγκόσμια ομοσπονδία επιθυμεί η διοργάνωση να ξεκινήσει με αγώνα ανάμεσα στις εθνικές ομάδες Κ15 του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να φέρει πιο κοντά εκπροσώπους των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της FIFA, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Απριλίου.

Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της FIFA είχε αναφερθεί και στη νέα διοργάνωση Κ15, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της είναι να συγκεντρώσει παιδιά από όλες τις χώρες του κόσμου, προωθώντας το πνεύμα συνεργασίας μέσω του ποδοσφαίρου.

Όπως είχε τονίσει ο Ινφαντίνο κατά την παρουσίαση του θεσμού, τα φεστιβάλ Κ15 αποτελούν μέρος της στρατηγικής της FIFA για την ενίσχυση της ανάπτυξης των νεαρών ποδοσφαιριστών και τη διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής για ταλαντούχους αθλητές σε κάθε γωνιά του πλανήτη.