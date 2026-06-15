Οι αξιωματούχοι της FIFA επέβαλαν αυστηρό πρωτόκολλο στη συνέντευξη Τύπου του Ιράν και λειτούργησαν απαγορευτικά ως προς οποιαδήποτε αναφορά σε οτιδήποτε πολιτικό.

Από την πλευρά τους οι αξιωματούχοι της FIFA έδωσαν συστάσεις, προειδοποιήσεις και οδηγίες προς τους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου, να περιοριστούν αποκλειστικά σε θέματα τακτικής και να αποφύγουν οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο. Τα ίδια δεδομένα αφορούσαν και στην Εθνική του Ιράν.

Η οδηγία αυτή αφορούσε και στον ομοσπονδιακό προπονητή της ομάδας, Αμίρ Γκαλενοέι, αλλά και τον αρχηγό της και φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι. Ο Ταρέμι από την άλλη παίρνει πάντα θέση σε τέτοια θέματα και σε δήλωσή του τόνισε: «Αυτού του είδους η ένταση υπονομεύει αυτή τη χαρά και υπονομεύει το μήνυμα της FIFA και του λαού μας, το οποίο αφορά στο ποδόσφαιρο και την επίτευξη της ειρήνης. Πιστεύω ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη ατμόσφαιρα από αυτή που έχει και ελπίζω στο μέλλον να είναι καλύτερα για όλους τους φιλάθλους, όποιον κι αν υποστηρίζουν.

Δεν είναι μόνο το Ιράν που έχει επηρεαστεί: έχουν επηρεαστεί κι άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητών. Γνωρίζω ότι αρκετές χώρες είχαν προβλήματα με τις βίζες και αλλαγές στα προπονητικά τους κέντρα. Είναι το συναίσθημα και η αίσθηση που έχουν πάντα οι άνθρωποι όταν ανυπομονούν για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν είχαν το ίδιο συναίσθημα».