Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ως προς τα cooling breaks του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026 ανέφερε ξεκάθαρα ότι σε μερικές περιπτώσεις απλά δεν χρειάζονται.

Η Ολλανδία δεν ξεκίνησε καλά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μένοντας στην ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στους «Σαμουράι» της Ιαπωνίας. Ο αρχηγός των Ολλανδών Βίρτζιλ Φαν Ντάικ έβαλε το πρώτο τέρμα των «Οράνιε» στη φετινή διοργάνωση.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αμυντικός της Λίβερπουλ είπε ότι δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και ενώ παράλληλα αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει για τα «cooling breaks». «Νομίζω ότι τα cooling breaks είναι πραγματικά ενδιαφέροντα. Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που συμβαίνουν όμως, η τηλεόραση πάει αμέσως σε διαφημίσεις, δεν μου αρέσει και πολύ αυτό.

Για τους ουδέτερους τηλεθεατές, δεν είναι και τόσο καλό. Αν κάνει πολύ ζέστη, προφανώς, θα είναι καλό να το κάνεις αλλά νομίζω ότι πρέπει να το εξετάζεις σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά», τόνισε ο 34χρόνος στόπερ που στάθηκε στο ότι κάποια cooling breaks είναι αχρείαστα.