Η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό δεν έχει κλείσει, παρά τα πρόσφατα δημοσιεύματα από την Τουρκία που ανέφεραν πως η Σαμσουνσπόρ απέρριψε πρόταση του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, είχαν ακουστεί ποσά που έφταναν ακόμη και τα 8–10 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της αγοράς, δεδομένου ότι ο παίκτης είχε αποκτηθεί από τη Σαμσουνσπόρ με μόλις 200.000 ευρώ πριν από τρία χρόνια. Από τότε, βέβαια, η αξία του έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω των σταθερών του εμφανίσεων.

Στον Παναθηναϊκό θα προτιμούσαν η υπόθεση να παραμείνει πιο «σιωπηλή» όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις, ώστε να μην αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από την τουρκική πλευρά. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται σχεδόν αναπόφευκτο ότι τέτοιες μεταγραφικές κινήσεις δεν μένουν για πολύ καιρό εκτός δημοσιότητας.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στην προοπτική μετακίνησης στην Ελλάδα. Ο 27χρονος στόπερ φέρεται να έχει ήδη συζητήσει με παίκτες του Παναθηναϊκού, έχει συλλέξει πληροφορίες για την ομάδα και δείχνει να τον ικανοποιεί πλήρως το πλάνο που του έχει παρουσιαστεί.

Μάλιστα, πλέον συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, πιέζοντας από την πλευρά του τη Σαμσουνσπόρ ώστε να βρεθεί κοινή λύση με τον Παναθηναϊκό σε λογικό οικονομικό πλαίσιο, καθώς θεωρεί πως έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στην Τουρκία.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπάρχει διάθεση να ανεβάσει την οικονομική του προσφορά. Ο ποδοσφαιριστής καλύπτει πλήρως τα αγωνιστικά ζητούμενα που έχουν τεθεί για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, καθώς πρόκειται για στόπερ με ηγετικά χαρακτηριστικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «τριφύλλι» μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με μπόνους, δείχνοντας ξεκάθαρη πρόθεση να προχωρήσει την υπόθεση μέχρι τέλους.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν παραμένει ο βασικός στόχος για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται ενεργά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.