Άλλη μία συναρπαστική αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε στο φετινό Μουντιάλ, με τα τέσσερα παιχνίδια του προγράμματος να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και συνολικά 19 γκολ.

Η αυλαία άνοιξε στο Χιούστον, όπου η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, συντρίβοντας το Κουρασάο με 7-1. Παρά το ιστορικό γκολ των πρωτοεμφανιζόμενων στη διοργάνωση, η «Νασιονάλμανσαφτ» επέβαλε πλήρως την ανωτερότητά της και ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις της.

Στο πιο δραματικό παιχνίδι της βραδιάς, η Ιαπωνία απέσπασε ισοπαλία 2-2 από την Ολλανδία, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις. Οι «Σαμουράι» έδειξαν για ακόμη μία φορά χαρακτήρα απέναντι σε ευρωπαϊκή δύναμη, στερώντας από τους «Οράνιε» μια πολύτιμη νίκη στην πρεμιέρα.

Στη Φιλαδέλφεια, η Ακτή Ελεφαντοστού λύγισε τον Ισημερινό με 1-0 χάρη σε γκολ του Αμάντ Ντιαλό στο 90ό λεπτό. Ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε από τον πάγκο και χάρισε στους «Ελέφαντες» ένα σπουδαίο τρίποντο, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί των Νοτιοαμερικανών.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την επιβλητική επικράτηση της Σουηδίας επί της Τυνησίας με 5-1. Οι Σκανδιναβοί, με πρωταγωνιστές τους Αλεξάντερ Ίσακ, Βίκτορ Γκιόκερες και τον εξαιρετικό Γιασίν Αγιάρι, πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και ανέβηκαν στην κορυφή του ομίλου τους.