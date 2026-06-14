Η σημερινή ημέρα είναι ορόσημο στην ιστορία του Ελληνικού αθλητισμού. Σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια το 1987, η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας τον τίτλο στο ΣΕΦ απέναντι στην Σοβιετική Ένωση με 103-101.

Μια νίκη που ανάγκασε όλους τους όλους τους Έλληνες να βγουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, μια νίκη που άλλαξε ολόκληρη την ιστορία του Ελληνικού αθλητισμού.

Με προπονητή τον Κώστα Πολίτη και παίκτες τους Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Παναγιώτη Φασούλα, Φάνη Χριστοδούλου, Μέμο Ιωάννου, Λιβέρη Ανδρίτσο, Αργύρη Καμπούρη, Νίκο Σταυρόπουλο, Νίκο Λινάρδο, Μιχάλη Ρωμανίδη, Νίκο Φιλίππου και Παναγιώτη Καρατζά η Ελλάδα τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της.

Στα προημιτελικά νίκησε την Ιταλία με 90-78 και στα ημιτελικά την Γιουγκοσλαβία με 81-77 για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Στον μεγάλο τελικό της 14ης Ιουνίου, η Ελλάδα βρήκε μπροστά της τη Σοβιετική Ένωση, με όλη την Ελλάδα καρφωμένη στις τηλεοράσεις και το ΣΕΦ κατάμεστο. Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός πήγε στην παράταση και κρίθηκε με τις δύο βολές του Αργύρη Καμπούρη. 103-101 η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.