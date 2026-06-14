Ο τελευταίος τελικός της Basket League μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στιγματίστηκε από το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν μετά το τέλος του αγώνα.

Με αφορμή το γεγονός αυτό ο ΠΣΑΚΚ εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας το περιστατικό, στεκόμενος απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.

Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.

Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο».