Η Εθνική Αγγλίας βρίσκεται στην Αμερική για το Μουντιάλ 2026, ωστόσο το ταξίδι της δεν πάει καλά μέχρι τώρα, καθώς αντιμετωπίζει μόνο προβλήματα.

Αρχικά την περασμένη Παρασκευή η αποστολή έπεσε θύμα κλοπής, καθώς άγνωστοι διέρρηξαν όχημα της Ομοσπονδίας και έκλεψαν μέρος του εξοπλισμού τη ομάδας, κυρίως μπάλες, παπούτσια και φανέλες.

Το μενού τώρα για τους Άγγλους είχε καταφύγιο! Ένα επείγον μήνυμα από την πολιτική προστασία προειδοποίησε όλη την ομάδα για έναν φονικό τυφώνα με καταστροφικούς ανέμους στο Κάνσας Σίτι.

Έτσι παίκτες και προσωπικό της Αγγλικής Ομοσπονδίας αναγκάστηκαν να κλειστούν σε καταφύγιο της πόλης, την ώρα που κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι σάρωναν την περιοχή.