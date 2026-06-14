Παρότι η σειρά των τελικών ολοκληρώθηκε μακριά από τη Νέα Υόρκη, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν ώρες πριν από το τελευταίο τζάμπολ και κορυφώθηκαν αμέσως μετά τη λήξη.

Οι Νιου Γιορκ Νικς έβαλαν τέλος σε μια αναμονή που κράτησε περισσότερο από μισό αιώνα, επιστρέφοντας στην κορυφή του ΝΒΑ και χαρίζοντας στους φίλους τους μια από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης σφράγισε την κατάκτηση του τίτλου το βράδυ του Σαββάτου, επικρατώντας των Σαν Αντόνιο Σπερς με 94-90 στον πέμπτο τελικό και διαμορφώνοντας το 4-1 στη σειρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 45 πόντους και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών.

Καθώς η αναμέτρηση διεξαγόταν στο Τέξας, χιλιάδες φίλοι των Νικς είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και να ζήσουν μαζί τη μεγάλη στιγμή. Με το τελευταίο σφύριγμα, η πόλη βυθίστηκε σε ένα κύμα ενθουσιασμού, με τα χρώματα των Νικς να κυριαρχούν στους δρόμους και τις πλατείες.

New York Knicks Fans have taken over the STREETS #NBAFinals https://t.co/CDx4F3Yur0 — Robert Griffin III (@RGIII) June 14, 2026

Το τέλος μιας αναμονής 53 ετών προκάλεσε ξέφρενες εκδηλώσεις χαράς. Εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους του Μανχάταν, του Μπρούκλιν και του Κουίνς, πανηγυρίζοντας την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή του αμερικανικού μπάσκετ.

The streets of New York City are going to be absolute, beautiful chaos until sunrise. The Garden is shaking! 🗽🔥



Knicks win the NBA 2026 championship! pic.twitter.com/HWo1czcaR4 — BMs (@bmsquantum) June 14, 2026

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία της Νέας Υόρκης, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η αναμέτρηση είχαν γίνει τέσσερις συλλήψεις για επίθεση σε αστυνομικό, δύο για διατάραξη της δημόσιας τάξης και μία για παρεμπόδιση δημόσιας λειτουργίας στην περιοχή γύρω από το Madison Square Garden.

THE NEW YORK KNICKS HAVE WON THE NBA FINALS I CANNOT BELIEVE IT pic.twitter.com/qixcQ3850k — Jay (@drumars_side2) June 14, 2026

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ορισμένοι οπαδοί προκάλεσαν ζημιές σε περιπολικό έξω από το γήπεδο. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει δύο άτομα να ανεβαίνουν πάνω στο όχημα και να σπάνε το παρμπρίζ, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν ταυτοποιήθηκαν ή συνελήφθησαν.

🚨 BREAKING: Rioters are now DESTROYING NYPD vehicles in NYC



And the Knicks game isn’t even OVER yet



Good Lord, this is getting ROUGH pic.twitter.com/44SLNOn2Tq — Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026

Για τον έλεγχο της κατάστασης επιστρατεύτηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Εκατοντάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν γύρω από το Madison Square Garden, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προχώρησαν σε προσαγωγές και συλλήψεις. Παράλληλα, έφιππες μονάδες ανέλαβαν να αποσυμφορήσουν κεντρικούς δρόμους και διασταυρώσεις όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι.

WATCH: School Bus driver attempts to defend his bus from unruly crowd



"It's coming out of my paycheck!" Driver Screams As Crows DESTROY School Bus Smashing it in TSQ after Knicks WIN pic.twitter.com/bhCftrclFI — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 14, 2026

«Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και 20 χρόνια και δεν χρειάστηκε ποτέ να φορέσω αυτή τη στολή», είπε ένας αστυνομικός στην εφημερίδα The Post έξω από το MSG.

Οι πανηγυρισμοί αλλά και οι εικόνες βανδαλισμών επεκτάθηκαν γρήγορα και στην Times Square, όπου συγκεντρώθηκε νέο πλήθος. Δεκάδες φίλαθλοι, αρκετοί φορώντας φανέλες των Νικς, ανέβηκαν ακόμη και σε σχολικό λεωφορείο, ενώ άλλοι εικονίζονται να το χτυπούν με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.

WATCH: School Bus driver attempts to defend his bus from unruly crowd



"It's coming out of my paycheck!" Driver Screams As Crows DESTROY School Bus Smashing it in TSQ after Knicks WIN pic.twitter.com/bhCftrclFI — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 14, 2026

«Τα καταφέραμε μωρό μου, τα καταφέραμε!» φώναζε ο 24χρονος Ραμί Αμπντουλαζίζ, που παρακολούθησε τον αγώνα μέσα στο Madison Square Garden.

«Μερικές φορές μένεις άφωνος μόνο και μόνο που το συζητάς. Σε πιάνει ρίγος και δάκρυα έρχονται στα μάτια σου», δήλωσε ο 31χρονος Βικ Αρτις από το Κουίνς, ο οποίος βίωσε τη βραδιά σε συγκέντρωση οπαδών έξω από το γήπεδο.

«Οι Νικς έβαλαν το καρφί στο φέρετρο. Μετά την ανατροπή στο 4ο παιχνίδι, έδειξαν πως ό,τι κι αν κάνουν οι Σπερς, οι Νικς θα παλεύουν πάντα πιο σκληρά», σχολίασε ο 19χρονος Τέο Τσαν από το Παρκ Σλόουπ.

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι η καθιερωμένη παρέλαση των πρωταθλητών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Μανχάταν, με την πόλη να ετοιμάζεται για ακόμη μία ημέρα ιστορικών πανηγυρισμών.