Ο Ολυμπιακός είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης και το αποδεικνύει ακόμη μια φορά με την κατάκτηση τεσσάρων ευρωπαϊκών τροπαίων σε τέσσερα διαφορετικά αθλήματα σε τρεις σεζόν!

Συγκεκριμένα στην ευρωπαϊκή κούπα του 2023 από την ομάδα Βόλεϊ των ανδρών, προστέθηκε το 2024 η κούπα του Conference League από το ποδόσφαιρο και φέτος το 2026 μέσα σε λίγες ημέρες η κούπα της Euroleague από την ομάδα μπάσκετ και η κούπα του Champions League από την ομάδα πόλο των γυναικών!

Τον Μάρτιο του 2023, η ομάδα βόλεϊ Ανδρών κατέκτησε το Challenge Cup κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κατάμεστο ΣΕΦ, επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή κορυφή.

Τον Μάϊο του 2024 ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, νικώντας τη Φιορεντίνα στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο. Την ίδια σεζόν και η ομάδα Νέων κατέκτησε το UEFA Youth League στη Νιόν.

Την φετινή σεζόν μέσα σε μόλις 20 ημέρες, οι Πειραιώτες κατέκτησαν δύο ακόμη ευρωπαϊκά τρόπαια! Πρώτα ήρθε η Euroleague στο μπάσκετ Ανδρών, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποκλίνεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του στο ΟΑΚΑ.

Το βράδυ της Παρασκευής (12/6) ήρθε το δεύτερο φετινό τρόπαιο αυτό του Champions League στο πόλο Γυναικών, με τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα να ανεβαίνουν ξανά στην κορυφή της Ευρώπης στη Μάλτα.