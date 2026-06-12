Δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα της Εθνικής Αυστραλίας στο Μουντιάλ 2026, η Ομοσπονδία της χώρας προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Τόνι Πόποβιτς.
Ο Πόποβιτς που βρίσκεται στον πάγκο της Αυστραλίας από το 2024 συμφώνησε και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 που θα διεξαχθεί και το Asian Cup.
Η Αυστραλία θα ριχτεί στη μάχη του Μουντιάλ 2026 την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 07:00 απέναντι στην Τουρκία. Στον όμιλο της είναι επίσης Παραγουάη και ΗΠΑ.
We're delighted to announce that Football Australia and CommBank #Socceroos Head Coach Tony Popovic have agreed to a contract extension through to the AFC Asian Cup 2027™. 📝🤝— CommBank Socceroos (@Socceroos) June 12, 2026
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