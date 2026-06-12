Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό για το Game 5 των τελικών της Basket League.

Με αφορμή το τελευταίο ματς της σεζόν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε τους φιλάθλους του να βρεθούν στο Telekom Center Athens

Έτσι οι οπαδοί των «πρασίνων» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους «ερυθρόλευκους» όπου θα κριθεί ο τίτλος του ελληνικού πρωταθλήματος.