Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό για το Game 5 των τελικών της Basket League.
Με αφορμή το τελευταίο ματς της σεζόν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάλεσε τους φιλάθλους του να βρεθούν στο Telekom Center Athens
Έτσι οι οπαδοί των «πρασίνων» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στους «ερυθρόλευκους» όπου θα κριθεί ο τίτλος του ελληνικού πρωταθλήματος.
BIGGEST AWAY GAME IN EUROPE ☘️💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 12, 2026
Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, η ομάδα μας δίνει τον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό των Playoffs του πρωταθλήματος της Stoixman GBL.
Για μία ακόμη σεζόν εσείς… pic.twitter.com/F0e8ETXjey