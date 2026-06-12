Σε πέμπτο παιχνίδι στο κατάμεστο ΣΕΦ θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας στη Basket League, καθώς ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανέτοιμος και απροετοίμαστος να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες απουσίες του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, οι Πράσινοι πήραν τη νίκη μετά από δύο παρατάσεις και η σειρά βρίσκεται πλέον στο 2-2.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος της αναμέτρησης παραδέχθηκε πως οι παίκτες του έκαναν πάρα πολλά λάθη και έβγαλε στη… σέντρα τον Ταϊρίκ Τζόουνς, όμως δεν ήταν ο μόνος από τον οποίο είχε παράπονα. Με ποιον άλλον είναι πολύ «ενοχλημένος» και η δύσκολη απόφαση που καλείται να πάρει πριν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.

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