Η Γιουβέντους προχώρησε σε σημαντικές διοικητικές αλλαγές, καθώς ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Τζιοβάνι Καρνεβάλι στη θέση του CEO και γενικού διευθυντή του συλλόγου. Η είδηση γνωστοποιήθηκε επίσημα από τους «μπιανκονέρι», οι οποίοι επιλέγουν έναν άνθρωπο με πολυετή εμπειρία και ισχυρό αποτύπωμα στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο Καρνεβάλι έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη μακρά παρουσία του στη Σασουόλο, όπου για περισσότερο από μία δεκαετία συνέβαλε καθοριστικά στην οργανωτική και αγωνιστική εξέλιξη της ομάδας. Υπό τη δική του διοικητική καθοδήγηση, ο σύλλογος κατάφερε να καθιερωθεί στη Serie A και να αποκτήσει σταθερή παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα, η Γιουβέντους ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νταμιέν Κομόλι, με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους κοινή συναινέσει έπειτα από τη θητεία του στη διοικητική δομή της ομάδας.

Ο 65χρονος πλέον Καρνεβάλι αναλαμβάνει την ευθύνη της συνολικής διοικητικής λειτουργίας της «Κυρίας», με βασική αποστολή την περαιτέρω ενίσχυση του αθλητικού και επιχειρηματικού πρότζεκτ του συλλόγου. Στόχος της διοίκησης είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της Γιουβέντους τόσο εντός Ιταλίας όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε μια περίοδο όπου ο σύλλογος επιδιώκει να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Υπενθυμίζεται ότι η Γιουβέντους ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στην έκτη θέση της Serie A, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.