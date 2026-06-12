Η ατμόσφαιρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει αρχίσει να κυριαρχεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με τη διοργάνωση που φιλοξενούν από κοινού ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Στον Ισημερινό, όπου η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις της σε έναν απαιτητικό όμιλο απέναντι σε Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο και Γερμανία, το κλίμα είναι ήδη πανηγυρικό. Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Τρι», οι πολίτες της χώρας έλαβαν ένα απρόσμενο αλλά ιδιαίτερα ευχάριστο νέο από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλκοολούχων ποτών, μεταξύ των οποίων και η μπύρα, μέχρι την ολοκλήρωση του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου. Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε αισθητή μείωση των τιμών, που υπολογίζεται περίπου στο 20%, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά.

Ο ίδιος εξήγησε τη λογική πίσω από το μέτρο, συνδέοντάς το άμεσα με τον ενθουσιασμό που επικρατεί για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

«Όλοι έχουν το ποδόσφαιρο στο μυαλό τους και αυτό είναι φυσιολογικό. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που αγαπά το ποδόσφαιρο και μας αρέσει να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο με φίλους και την οικογένειά μας. Θα καταργήσουμε τον φόρο σε όλα τα μέτρια ποτά, συμπεριλαμβανομένης της μπύρας, μέχρι τις 19 Ιουλίου. Με αυτόν τον τρόπο η τιμή της θα μειωθεί κατά 20%!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει θετικά σχόλια στη χώρα, με πολλούς φιλάθλους να θεωρούν ότι η κυβέρνηση θέλησε να συνδυάσει το εορταστικό κλίμα του Μουντιάλ με μια μικρή οικονομική «ανάσα» για όσους θα παρακολουθήσουν τους αγώνες παρέα με φίλους και συγγενείς.