Νέο μέτωπο φαίνεται να ανοίγει για τη FIFA κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η απόφαση να απαγορευτεί η παρουσία της προεπαναστατικής σημαίας του Ιράν στα γήπεδα έχει οδηγήσει σε δικαστική προσφυγή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Voices of Freedom Institute» κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της συγκεκριμένης απαγόρευσης. Ο οργανισμός ζητεί να κριθεί ότι το μέτρο παραβιάζει τα δικαιώματα των φιλάθλων στην Καλιφόρνια, επιδιώκοντας παράλληλα να επιτραπεί η ελεύθερη παρουσία της σημαίας στις εξέδρες των αγωνιστικών χώρων.

Στο δικόγραφο περιλαμβάνεται επίσης αίτημα για την καταβολή αποζημιώσεων σε περίπτωση που φίλαθλοι τιμωρηθούν ή αποκλειστούν από αγώνες λόγω κατοχής ή προβολής του συγκεκριμένου συμβόλου.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας του πολιτικού συμβολισμού που συνοδεύει τη σημαία. Πρόκειται για το εθνικό έμβλημα που χρησιμοποιούσε το Ιράν μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και είναι ευρύτερα γνωστό ως «Σημαία του Λέοντα και του Ήλιου». Διατηρεί τα παραδοσιακά χρώματα της χώρας – πράσινο, λευκό και κόκκινο – όμως στο κέντρο της απεικονίζεται το ιστορικό σύμβολο του λιονταριού με τον ήλιο.

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Σάχη και την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η σημαία αντικαταστάθηκε από τη σημερινή. Έκτοτε, η παλαιά εκδοχή έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με αντικαθεστωτικές κινήσεις και μερίδα της ιρανικής διασποράς, αποτελώντας για πολλούς σύμβολο αντίθεσης προς το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη μία πολιτική διάσταση στο Μουντιάλ, σε μια διοργάνωση που ήδη διεξάγεται υπό το βάρος έντονων γεωπολιτικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων.