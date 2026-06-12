Η παρουσία χιλιάδων κενών θέσεων στον αγώνα Νότια Κορέα – Τσεχία στη Γουαδαλαχάρα επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τιμολογιακή πολιτική της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Παρά το υψηλό αγωνιστικό ενδιαφέρον της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη της Νότιας Κορέας με 2-1 χάρη στο καθοριστικό γκολ του Οχ Χιέον-Γκιου, σημαντικό μέρος των εξεδρών του Estadio Akron παρέμεινε άδειο. Οι εικόνες με τις αδιάθετες θέσεις προκάλεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με το κόστος των εισιτηρίων και την προσβασιμότητα των φιλάθλων στη διοργάνωση.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες, με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, να υπερασπίζεται δημόσια τη στρατηγική της δυναμικής τιμολόγησης κατά την παραμονή της έναρξης του τουρνουά. Ωστόσο, η εικόνα των κενών καθισμάτων στον μόλις δεύτερο αγώνα της διοργάνωσης ενίσχυσε την κριτική που ασκείται προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Παρά τη χαμηλότερη του αναμενομένου προσέλευση, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο παρέμεινε ιδιαίτερα ζωντανή, με τους φιλάθλους των δύο εθνικών ομάδων να δίνουν διαρκώς τον τόνο στις εξέδρες.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η FIFA προχώρησε το τελευταίο διάστημα σε μειώσεις τιμών για αρκετούς από τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, ενώ μεγάλος αριθμός εισιτηρίων εξακολουθούσε να διατίθεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας μεταπώλησης. Την ίδια στιγμή, οι τιμές για ορισμένους αγώνες υψηλής ζήτησης, και ιδιαίτερα για τον τελικό, έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονης κριτικής, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις φέρονται να κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η αντιπαράθεση γύρω από το κόστος των εισιτηρίων έχει επισκιάσει σε έναν βαθμό την προετοιμασία της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι η FIFA υποστηρίζει πως το ενδιαφέρον του κοινού ήταν πρωτοφανές, με εκατοντάδες εκατομμύρια αιτήματα κράτησης να έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναφερθεί πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών και την ενημέρωση των φιλάθλων κατά τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων.