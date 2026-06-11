Οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 που θα γίνουν στις ΗΠΑ θα είναι πολύ ασφαλείς είπε ο υπουργός Ασφάλειας της χώρας, Μαργκουέιν Μάλιν, προσθέτοντας όμως πως «δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο».

Οι 11 από τις 16 πόλεις στις οποίες θα διεξαχθούν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι στις ΗΠΑ και η κυβέρνηση της χώρας έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε όλοι να νιώθουν πολύ ασφαλείς, όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός.

«Έχουμε πραγματικά κινητοποιηθεί. Όλες οι πόλεις μας που φιλοξενούν αγώνες έχουν πραγματικά συνεργαστεί. Οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς. Είναι όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», είπε ο Μαρκγουέιν Μάλιν, προσθέτοντας πως ενισχύεται η αστυνομική παρουσία στη ζώνη πριν την είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας.

«Αυτό είναι ένα σημείο που μας ανησυχεί πολύ αλλά ενισχύουμε την αστυνομική παρουσία», ήταν τα λόγια του υπουργού Ασφάλειας των ΗΠΑ.