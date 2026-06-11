Οι δύο επιλογές του Σαββίδη

Έσκασε η βόμβα με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ και ήρθε στην επιφάνεια το… παιχνίδι ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρουμάνο. Η στάση της ΠΑΕ τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς δεν είπε ποτέ ξεκάθαρα ότι ο προπονητής θα παραμείνει στη θέση του, δείχνει ότι επιθυμεί την αλλαγή. Ο Λουτσέσκου από την άλλη πλευρά έχει φροντίσει με τις δηλώσεις του να δείξει σε όλους πως αν φύγει δεν θα είναι δική του απόφαση αλλά του Σαββίδη. Γεγονός που αυξάνει την πίεση που ούτως ή άλλως υπάρχει γύρω από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ο οποίος έχει δύο επιλογές πλέον. Ή βρίσκει έναν προπονητή που επικοινωνιακά θα κάνει ανώδυνο το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου ή συνεχίζει με αυτόν για ακόμη ένα χρόνο.

Περιμένει ο Λυκογιάννης

Το θέμα Γιαννούλη δεν απασχολεί μόνο τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό αλλά και τον Λυκογιάννη, ο οποίος παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Με την αποχώρησή του από τη Μπολόνια ο Έλληνας αριστερός μπακ θέλει να επαναπατριστεί αλλά για κάποια μεγάλη ομάδα. Με τον Τσιμίκα να παραμένει, όπως φαίνεται, στη Λίβερπουλ, ο Λυκογιάννης θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, αν στραβώσει το θέμα Γιαννούλη. Απευθείας συζητήσεις δεν έχουν γίνει με καμία ομάδα, το περιβάλλον του όμως έχει φροντίσει να στείλει το μήνυμά του.

Στήριξη σε όλα στον Μεντιλίμπαρ

Στον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να κάνουν πράξη όλες τις επιθυμίες του Μεντιλίμπαρ και αυτό φαίνεται και από την περίπτωση του Γκαρθία. Το κλίμα δεν ήταν και το καλύτερο για τον 36χρονο Ισπανό χαφ όταν τελείωνε το πρωτάθλημα, ο προπονητής όμως ζήτησε την παραμονή του και η διοίκηση συμφώνησε μαζί του για νέο μονοετές συμβόλαιο. Και το ίδιο θα γίνει με ό,τι άλλο ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Η διοίκηση θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει όλες τις επιθυμίες του, φτιάχνοντας το ρόστερ όπως το θέλει ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα, θα πρέπει να επαναφέρει τους ερυθρόλευκους στους τίτλους.

Άρης για Σιώπη

Στον Παναθηναϊκό θα γίνουν μεγάλες αλλαγές στον χώρο του κέντρου και ο Άρης παρακολουθεί το θέμα λόγω του Σιώπη. Οι κίτρινοι έχουν αποφασίσει φέτος να αλλάξουν λογική και να στραφούν κυρίως σε Έλληνες παίκτες ή σε ξένους που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Ο Σιώπης είναι ένας χαφ που αρέσει στους Θεσσαλονικείς, θα πρέπει όμως να περιμένουν την τελική εισήγηση του Νίστρουπ για να δουν αν τους παίρνει ή όχι να κάνουν κίνηση. Ο παίκτης πάντως θα έβλεπε με πολύ καλό μάτι ενδεχόμενη πρόταση του Άρη, αν δει ότι δεν υπολογίζεται πλέον από τους πράσινους.

Ενδιαφέρον για Πάντοβιτς

Ένας από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που απασχολούν σοβαρά τους ανθρώπους της ομάδας είναι ο Πάντοβιτς. Οι πράσινοι πιστεύουν στο ταλέντο του, πιστεύουν όμως και πως θα ήταν καλό για τον ίδιο να παραχωρηθεί ως δανεικός σε κάποια ομάδα για να έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ήδη μάλιστα έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ομάδες της Stoiximan Super League, ο Σέρβος επιθετικός όμως δεν ψήνεται ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή και θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για παραμονή στον Παναθηναϊκό με τη δουλειά του στην προετοιμασία.

Καμία ανησυχία για Πινέδα

Τα ΜΜΕ στο Μεξικό ασχολούνται καθημερινά με τον Πινέδα και με το μέλλον του, στην ΑΕΚ όμως δεν υπάρχει ανησυχία. Ο 30χρονος χαφ έχει συμφωνήσει με τον Ηλιόπουλο ότι θα τα πουν για την ανανέωση του συμβολαίου του μετά το τέλος του Μουντιάλ και στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι σίγουροι πως θα το τηρήσει. Από εκεί και πέρα, αν θα τα βρουν ή αν θα εμφανιστεί κάποια ομάδα που θα δώσει τα 8 εκατ. ευρώ της ρήτρας αποδέσμευσης θα φανεί στην πορεία. Το σίγουρο, όπως λένε στην Ένωση, είναι ένα: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει συμφωνία στο οικονομικό κομμάτι αν ο Πινέδα αποφασίσει να συζητήσει για την ανανέωση του συμβολαίου του.