Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν για το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, καθώς η προσφορά που κατέθεσε ο ΣΚΑΪ κρίθηκε ανώτερη σε σχέση με εκείνες της ΕΡΤ και της Cosmote TV. Ως αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ ενέκρινε τη μεταφορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Αγραφιώτη, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ο πόλεμος που κάνει το συγκεκριμένο κανάλι κατά του Ολυμπιακού εδώ δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια είναι ο λόγος που όλοι οι Ολυμπιακοί το σιχαινόμαστε. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ποτέ να δοθεί το Κύπελλο σε ένα κανάλι που πολεμάει συστηματικά την ομάδα μου, όχι αγωνιστικά με κριτική για ποδόσφαιρο αλλά με το να δημιουργεί, να «χτίζει» δικαστήρια κατά της ΠΑΕ αλλά και των φιλάθλων μας!

Με λύπη βλέπω ότι οι σχέσεις με την ΕΠΟ είναι αγαστές! Μέχρι και διαιτητές στέλνετε πλέον να κάνουν συνεντεύξεις στον συκοφάντη Θωμαίδη! Έχει χαθεί κάθε λογική. Εγώ σας λέω ότι δημιουργείτε στη διοργάνωση ένα άλυτο πρόβλημα με αυτή την επιλογή σας και θα το καταλάβετε».