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Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα πάντα στο παρκέ του T-Center και έφτασε σε μεγάλη νίκη στο Game 4 των τελικών, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2. Έτσι, ο πρωταθλητής της σεζόν 2025-26 θα κριθεί σε Game 5 στο ΣΕΦ το Σάββατο (18.00). Ο Εργκίν Αταμάν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και το έδειξε με το τέλος του αγώνα. Ο Τούρκος προπονητής έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες, τονίζοντας πως άπαντες ήταν εξαιρετικοί για να έρθει η νίκη. «Μπράβο κάνατε μία μεγάλη προσπάθεια, μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα. Τώρα είναι η δική μας η ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».