Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα πάντα στο παρκέ του T-Center και έφτασε σε μεγάλη νίκη στο Game 4 των τελικών, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2. Έτσι, ο πρωταθλητής της σεζόν 2025-26 θα κριθεί σε Game 5 στο ΣΕΦ το Σάββατο (18.00). Ο Εργκίν Αταμάν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και το έδειξε με το τέλος του αγώνα. Ο Τούρκος προπονητής έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες, τονίζοντας πως άπαντες ήταν εξαιρετικοί για να έρθει η νίκη. «Μπράβο κάνατε μία μεγάλη προσπάθεια, μερικοί παίκτες αγωνιστήκατε 48 λεπτά. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στο γήπεδό μας, δώσαμε τα πάντα. Τώρα είναι η δική μας η ώρα να πάμε εκεί και να πάρουμε τον τίτλο».

“Now it’s our time to go there & take the title” 🗣️☘️



Coach Ergin Ataman sends a clear message after an absolute thriller to tie the series.



One last game for the championship… 💪



Enter CLUB 1908 & go behind the scenes now: https://t.co/CLLznJNtzs 📲#WeTheGreens #paobcaktor… pic.twitter.com/3WYP2aypkk — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 11, 2026