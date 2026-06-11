Ύστερα από δέκα χρόνια σχεδιασμού και προετοιμασίας, το Μουντιάλ 2026 είναι πλέον γεγονός. Η διοργάνωση που φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σε μέγεθος, απήχηση και οικονομικό αποτύπωμα ξεκινά στην Πόλη του Μεξικού και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας για περισσότερες από πέντε εβδομάδες.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, 48 εθνικές ομάδες θα συμμετάσχουν στην τελική φάση, ενώ το τουρνουά θα φιλοξενηθεί από τρεις διαφορετικές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Συνολικά θα διεξαχθούν 104 αγώνες σε 16 πόλεις, αριθμοί που καθιστούν τη διοργάνωση τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στα 96 χρόνια ύπαρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA αντιμετωπίζει το Μουντιάλ του 2026 ως το κορυφαίο αθλητικό και εμπορικό προϊόν στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι εκτιμήσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας κάνουν λόγο για περισσότερους από πέντε εκατομμύρια θεατές στα γήπεδα και έσοδα που ενδέχεται να προσεγγίσουν τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη προηγούμενων διοργανώσεων και επιβεβαιώνουν τη συνεχή εμπορική ανάπτυξη του θεσμού.

Παράλληλα, η παγκόσμια τηλεοπτική και ψηφιακή απήχηση αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η FIFA εκτιμά ότι περίπου έξι δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν ή θα αλληλεπιδράσουν με το τουρνουά με κάποιον τρόπο. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στις 48 χώρες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη διοργάνωση, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Ασία και την Αφρική μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

Η διαχρονική γοητεία του ποδοσφαίρου εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την παγκόσμια απήχηση. Πρόκειται για το πιο προσιτό ομαδικό άθλημα στον κόσμο, το οποίο μπορεί να παιχτεί σχεδόν παντού και από οποιονδήποτε. Σε γήπεδα, αλάνες, παραλίες και αυτοσχέδιους χώρους παιχνιδιού, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης μοιράζονται καθημερινά την ίδια εμπειρία. Αυτή η καθολικότητα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η παγκόσμια επιρροή του αθλήματος.

Ωστόσο, οι σύγχρονες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν αφορούν αποκλειστικά το ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια η διοργάνωση έχει συνδεθεί έντονα με πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Το Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 και εκείνο του Κατάρ το 2022 προκάλεσαν έντονες συζητήσεις σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικής επιρροής και του ρόλου της FIFA στη διεθνή σκηνή.

Οι επικρίσεις αυτές συνεχίζονται και ενόψει του Μουντιάλ του 2026. Η πολιτική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν πολίτες ορισμένων χωρών κατά την είσοδό τους στη χώρα, καθώς και η ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν δημιουργήσει νέες συζητήσεις γύρω από τον χαρακτήρα της διοργάνωσης. Παράλληλα, δεν λείπουν οι επικρίσεις για το κόστος των εισιτηρίων, το οποίο θεωρείται απαγορευτικό για μεγάλο μέρος των παραδοσιακών φιλάθλων.

Παρά τα παραπάνω, το Παγκόσμιο Κύπελλο εξακολουθεί να αποτελεί ένα μοναδικό παγκόσμιο γεγονός. Η ιστορία του θεσμού είναι γεμάτη στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού και μετατράπηκαν σε πολιτιστικά ορόσημα. Κάθε διοργάνωση παράγει εικόνες και ιστορίες που παραμένουν ζωντανές για δεκαετίες και γίνονται μέρος της συλλογικής μνήμης εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μουντιάλ, το τουρνουά των εκπλήξεων

Το Μουντιάλ είναι επίσης η διοργάνωση των μεγάλων εκπλήξεων. Από τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Αγγλίας το 1950 μέχρι τις ιστορικές επιτυχίες της Βόρειας Κορέας απέναντι στην Ιταλία το 1966, της Αλγερίας απέναντι στη Δυτική Γερμανία το 1982, του Καμερούν απέναντι στην Αργεντινή το 1990, της Σενεγάλης απέναντι στη Γαλλία το 2002 και της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στην Αργεντινή το 2022, η διοργάνωση έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να ανατρέψει κάθε προγνωστικό.

Ιδιαίτερη θέση στην πρόσφατη ιστορία κατέχει και η πορεία του Μαρόκου στο Μουντιάλ του 2022. Η αφρικανική ομάδα απέκλεισε διαδοχικά την Ισπανία και την Πορτογαλία, καταφέρνοντας να γίνει η πρώτη εκπρόσωπος της αφρικανικής ηπείρου που έφτασε στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες δημιουργεί νέες δυνατότητες για μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Χώρες που στο παρελθόν δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους έχουν πλέον την ευκαιρία να βρεθούν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ταυτόχρονα, το νέο φορμάτ αυξάνει τις πιθανότητες για εκπλήξεις και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν οι προβληματισμοί σχετικά με την ποιότητα ορισμένων αναμετρήσεων της φάσης των ομίλων. Η αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων συνεπάγεται περισσότερους αγώνες και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια του τουρνουά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή μείωση του ανταγωνισμού στα πρώτα στάδια της διοργάνωσης. Ωστόσο, η νοκ άουτ φάση εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο όπου η ένταση κορυφώνεται και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να καθορίσει την πορεία μιας ομάδας.

Last dance…

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στους πρωταγωνιστές του τουρνουά. Για αρκετούς θρύλους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του 2026 ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία παρουσία τους σε κορυφαία διεθνή διοργάνωση. Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου το 2022, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του παγκόσμιου αθλητισμού. Αντίστοιχα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο παρά την ηλικία του.

Παράλληλα, ποδοσφαιριστές όπως ο Μάνουελ Νόιερ, ο Λούκα Μόντριτς, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Χάρι Κέιν, ο Σαντιό Μανέ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Νεϊμάρ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν την τελευταία τους εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Κιλιάν Mπαπέ βρίσκεται πλέον στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του και καλείται να επιβεβαιώσει τον ηγετικό του ρόλο στη νέα εποχή του αθλήματος. Δίπλα του, παίκτες όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Μίκαελ Ολίσε και αρκετοί ακόμα αστέρες φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός Ισπανός θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και το Μουντιάλ του 2026 θα αποτελέσει την πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ηπείρους θα επιχειρήσουν να συστηθούν στο παγκόσμιο κοινό μέσω της διοργάνωσης.

Το Μουντιάλ και η… ελπίδα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν αφορά μόνο τα αστέρια του αθλήματος. Αφορά και χώρες που βλέπουν στο ποδόσφαιρο μια ευκαιρία ενότητας, ελπίδας και εθνικής υπερηφάνειας. Σε περιοχές που δοκιμάζονται από πολιτικές κρίσεις, κοινωνικές εντάσεις ή οικονομικές δυσκολίες, η συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ συχνά αποκτά ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Για εκατομμύρια ανθρώπους, η επιτυχία της εθνικής τους ομάδας αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και συλλογικής ταυτότητας.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Παγκόσμιο Κύπελλο εξακολουθεί να ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Παρά τις αντιπαραθέσεις, τα εμπορικά συμφέροντα και τις πολιτικές προεκτάσεις που το συνοδεύουν, παραμένει η διοργάνωση που καταφέρνει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρου του πλανήτη.

Η ιστορία έχει δείξει ότι το Μουντιάλ επιβιώνει από κάθε εποχή και κάθε αμφισβήτηση. Έχει ξεπεράσει πολέμους, πολιτικές κρίσεις, οικονομικές αναταράξεις και οργανωτικές αμφιλεγόμενες αποφάσεις. Παρά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η μαγεία της διοργάνωσης παραμένει αναλλοίωτη.

Για τις επόμενες εβδομάδες, δισεκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν με αγωνία τις εξελίξεις στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Νέοι ήρωες θα αναδειχθούν, νέες ιστορίες θα γραφτούν και νέες αναμνήσεις θα προστεθούν στην πλούσια ιστορία του θεσμού. Και όπως συμβαίνει σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο, το ποδόσφαιρο θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική θέση που κατέχει στη σύγχρονη αθλητική και πολιτιστική πραγματικότητα.

Νέοι κανονισμοί και προκλήσεις

Οι φίλαθλοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τουρνουά λόγω των υψηλών τιμών στα εισιτήρια και τη διαμονή, αλλά και των τεράστιων αποστάσεων που θα τους αναγκάσουν να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα αεροπορικώς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η FIFA και η IFAB εισάγουν ριζοσπαστικές αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση του ρυθμού και τον περιορισμό των καθυστερήσεων:

Υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης: Σε κάθε αναμέτρηση θα υπάρχει υποχρεωτική τρίλεπτη διακοπή για ενυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου (γύρω στο 22ο λεπτό), ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή θερμοκρασίας. Η κίνηση αυτή προστατεύει την υγεία των παικτών, ενώ δίνει στους τηλεοπτικούς σταθμούς την ευκαιρία για εξαιρετικά κερδοφόρες διαφημιστικές ζώνες.

Κριτήριο ισοβαθμίας: Η πρώτη παράμετρος σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ομίλους δεν θα είναι η συνολική διαφορά τερμάτων, αλλά τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα (head-to-head), ακολουθούμενα από τη διαφορά τερμάτων και τα γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αν υπάρχει απόλυτη ισοπαλία, τότε θα προσμετράται η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο, τα συνολικά γκολ και, τέλος, οι λιγότεροι πειθαρχικοί πόντοι (κίτρινες/κόκκινες κάρτες).

Επανέναρξη παιχνιδιού και αλλαγές: Οι ποδοσφαιριστές θα έχουν πλέον αυστηρό περιθώριο 5 δευτερολέπτων για να εκτελέσουν πλάγια άουτ και ελεύθερα, με τον διαιτητή να μετρά αντίστροφα. Επιπλέον, οι παίκτες που αντικαθίστανται οφείλουν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αλλιώς η ομάδα τους θα δέχεται ποινή και θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο για ένα ολόκληρο λεπτό.

Ιατρική φροντίδα και πειθαρχία: Κάθε παίκτης που δέχεται τις πρώτες βοήθειες στο χορτάρι θα πρέπει να παραμείνει εκτός γηπέδου υποχρεωτικά για ένα λεπτό, εκτός αν η παράβαση που προκάλεσε τον τραυματισμό επέσυρε κάρτα. Παράλληλα, μόνο ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να προσεγγίσει τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί, με οποιονδήποτε άλλο παίκτη πράττει το ίδιο να κινδυνεύει με κίτρινη κάρτα. Αντίστοιχα, αν ένας παίκτης ή μέλος του επιτελείου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση, θα δέχεται απευθείας κόκκινη κάρτα.

Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του VAR: Οι υπεύθυνοι του βίντεο θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να ελέγχουν περιπτώσεις λανθασμένης υπόδειξης κόρνερ, δεύτερης κίτρινης κάρτας, καθώς και επιθετικών φάουλ, εφόσον υπάρχει ξεκάθαρο και προφανές σφάλμα του διαιτητή.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 – ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική (ΕΡΤ1 & ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία (ΕΡΤ1)

22:00 Καναδάς – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη (ΕΡΤ1)

22:00 Κατάρ – Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αϊτή – Σκωτία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστραλία – Τουρκία (ΕΡΤ1)

20:00 Γερμανία – Κουρασάο (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Σουηδία – Τυνησία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία (ΕΡΤ1)

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1)

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία (ΕΡΤ1)

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Ολλανδία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο (ΕΡΤ1)

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία (ΕΡΤ1)

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βέλγιο – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος (ΕΡΤ1)

20:00 Αργεντινή – Αυστρία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη (ΕΡΤ1)

06:00 Ιορδανία – Αλγερία (ΕΡΤ2 Σπορ)

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Αγγλία – Γκάνα (ΕΡΤ2 Σπορ)

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό (ΕΡΤ1)

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1)

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1)

01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

04:00 Τσεχία – Μεξικό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1)

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία (ΕΡΤ1)

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ (ΕΡΤ2 Σπορ)

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία (ΕΡΤ1)

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1