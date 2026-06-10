Ανήμερα του Game 4 των τελικών, δηλαδή σήμερα Τετάρτη, θα εκδικαστούν οι καταγγελίες του Ολυμπιακού κατά των Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Τσενκ Γιλντιρίμ.

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για τις ποινές σε Μπαρτζώκα – Λεπενιώτη αλλά και Γιαννακόπουλο, όμως σήμερα (10/6) Τετάρτη εκδικάζονται οι καταγγελίες της ΚΑΕ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Τσενκ Γιλντιρίμ ως προς τον τρίτο τελικό. Για τον Γιαννακόπουλο, η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει να κάνει με τις αναρτήσεις του στο Instagram.

Για τον Τσενκ Γιλντιρίμ, τον άμεσο συνεργάτη του Έργκιν Αταμάν, η καταγγελία αφορά σε μια κίνηση που έκανε κατά την διάρκεια του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ. Όπως αναφέρει η πλευρά του Ολυμπιακού και φαίνεται και στην κάμερα προέβη σε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές του αγώνα.