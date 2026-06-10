Προσφυγή στον ΑΣΕΑΔ υπήρξε από τον Ολυμπιακό για τις τιμωρίες των Μπαρτζώκα, Λεπενιώτη αλλά και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

H KAE Ολυμπιακός ήταν που απέστειλε ως γνωστόν επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά στα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό και με την κρατική τηλεόραση να έχει ήδη απαντήσει. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την άλλη προχώρησε σε καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Από την πλευρά των Πειραιωτών υπήρξε και συνέχεια σε επίπεδο κινήσεων καθώς με προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ ζητούν να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Νίκου Λεπενιώτη και ενώ θεωρούν πως είναι μικρή η ποινή που επιβλήθηκε κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ως προς τις τιμωρίες με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα στους αγωνιστικούς χώρους είχαν τιμωρηθεί από τον Αθλητικό Δικαστή οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Νίκος Λεπενιώτης και με πρόστιμο 10.000 ευρώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος κλήθηκε να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη.