Η Ρούτε Καρντόσο, σύζυγος του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, έστειλε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στήριξης στον Άντι Ρόμπερτσον ενόψει της πρώτης του συμμετοχής σε Μουντιάλ με τη φανέλα της Σκωτίας.

Ο αρχηγός της εθνικής Σκωτίας αποκάλυψε δημόσια το περιεχόμενο της επιστολής που έλαβε από τη χήρα του πρώην συμπαίκτη και στενού του φίλου στη Λίβερπουλ. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς κατά τη συνύπαρξή τους στους «reds», πριν ο Ζότα χάσει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 28 ετών.

Ο Ρόμπερτσον έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην απώλεια του Πορτογάλου επιθετικού, τονίζοντας πως τον είχε συνεχώς στο μυαλό του κατά τη διάρκεια της πορείας που οδήγησε τη Σκωτία στην πρόκριση για το Μουντιάλ, την πρώτη της μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος που δημοσιεύτηκε από τη FIFA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο έμπειρος αριστερός μπακ διάβασε την επιστολή της Ρούτε Καρντόσο, σε μια στιγμή με έντονη συναισθηματική φόρτιση, η οποία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βαθιά φιλία που τον συνέδεε με τον Ντιόγκο Ζότα.

«Άντι, σου γράφω με μια καρδιά γεμάτη λαχτάρα, ευγνωμοσύνη και πάνω απ’ όλα υπερηφάνεια. Ο Ντιόγκο μιλούσε συχνά για σένα, για τη φιλία που χτίσατε, τις μάχες που δώσατε μαζί, τις προκλήσεις, τα γέλια, τις συζητήσεις για το ποδόσφαιρο και τα όνειρα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα από αυτά τα όνειρα, ένα όνειρο που εσείς οι δύο καλλιεργήσατε δίπλα-δίπλα με το ίδιο πάθος με το οποίο μπήκατε στο γήπεδο. Όταν άκουσα τα λόγια σας και έμαθα τι νιώσατε εκείνη την ημέρα που η Σκωτία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από τόσα χρόνια αναμονής, συνειδητοποίησα ότι ο Ντιόγκο δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από το γήπεδο.

Επιτυγχάνοντας αυτή τη στιγμή και εξασφαλίζοντας τη θέση σου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα πας μόνος. Θα πάρεις μαζί σου και το όνειρό του. Και όταν μπεις στο γήπεδο, ξέρω ότι δεν θα φύγεις μόνο εσύ. Ο Ντιόγκο θα είναι μαζί σου στις σκέψεις σου, στα βήματά σου, στην καρδιά σου.

Diogo Jota's wife, Rute Cardoso, has written a letter to Scotland captain Andy Robertson ahead of the World Cup.



She thanks Robertson for his friendship, and for preserving Diogo's memory. Robertson adds he'll have Jota at the forefront of his mind.🙏 pic.twitter.com/h5KsfPyCCx — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026

Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ που δεν τον ξεχάσατε. Σας ευχαριστώ που τον πήρατε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που μετατρέψατε τον πόνο της απώλειας σε δύναμη και σε κάτι τόσο όμορφο. Έτσι το κάνουμε κι εμείς εδώ στο σπίτι, κάθε μέρα. Θα ήταν και είναι απίστευτα περήφανος για εσάς.

Να αγαπάς αυτό το όνειρο, Άντι. Ζήσε το για τον εαυτό σου και για εκείνον. Με αγάπη, ευγνωμοσύνη και όλη μου την υποστήριξη, Ρούτε Καρντόσο».

Ο Ρόμπερτσον, εμφανώς συγκινημένος από τα συναισθήματα που εκφράστηκαν προς το πρόσωπο του δήλωσε πως: «Είναι προφανώς καταπληκτικό εκ μέρους της Ρούτε που αφιέρωσε έστω και τον χρόνο, με αυτά που περνάει, να μου γράψει ένα γράμμα, αλλά αυτό απλώς συνοψίζει τον άνθρωπο που είναι. Ευτυχώς, γνώρισα την ίδια και τις καταπληκτικές στιγμές που πέρασαν.

Προφανώς έχω δει πόσο συντετριμμένοι ήμασταν όλοι, αλλά ιδιαίτερα εκείνη, όταν προφανώς ο Τζοτς μας άφησε. Απλώς, σας ευχαριστώ. Αυτή η επιστολή θα μείνει μαζί μου για πολύ καιρό. Και απλά πρέπει να τον κουβαλάμε μαζί μας. Θα φροντίζουμε πάντα ώστε το όνομά του να μην ξεχαστεί ποτέ, ότι οι αναμνήσεις του θα είναι πάντα αγαπημένες, όπως λέει η Ρούτε εκεί μέσα, τα όνειρα που μοιραστήκαμε για την προσπάθεια να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».