Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και κράτησε «ζωντανούς» τους Σπερς στη μάχη των τελικών. Με τον Γάλλο σταρ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, το Σαν Αντόνιο επικράτησε των Νιου Γιορκ Νικς με 115-111 στο Madison Square Garden, μειώνοντας τη σειρά σε 2-1.

Το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία για τους φιλοξενούμενους, καθώς τους επέτρεψε να αποφύγουν το 0-3, ένα σκορ από το οποίο καμία ομάδα στην ιστορία του NBA δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει. Παράλληλα, έδωσε νέα δυναμική στους τελικούς, οι οποίοι έμοιαζαν να γέρνουν επικίνδυνα προς την πλευρά της Νέας Υόρκης.

Ο Γουεμπανιάμα υπέγραψε την κορυφαία του εμφάνιση σε τελικούς, τελειώνοντας τον αγώνα με 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ. Η επιρροή του ήταν ακόμη πιο αισθητή στα κρίσιμα λεπτά, καθώς σημείωσε 10 πόντους στην τελευταία περίοδο, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο όταν η πίεση βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο.

Για τους Νικς, η βραδιά σηματοδότησε το τέλος ενός εντυπωσιακού σερί. Η ομάδα της Νέας Υόρκης γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά από 46 ημέρες, ενώ σταμάτησε και η αλυσίδα των 13 συνεχόμενων νικών στα playoffs, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη στην ιστορία της postseason του πρωταθλήματος.

Το ξεκίνημα ανήκε ολοκληρωτικά στους Σπερς. Με τον Γουεμπανιάμα να σκοράρει στις δύο πρώτες επιθέσεις και τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν στόχο στα εννέα από τα έντεκα πρώτα σουτ τους, η διαφορά άνοιξε γρήγορα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το Σαν Αντόνιο να έχει τον έλεγχο και προβάδισμα έντεκα πόντων (33-22).

Η αντίδραση των Νικς ήταν άμεση. Ο Όου Τζι Ανουνόμπι πήρε πρωτοβουλίες στην επίθεση και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, βοηθώντας τους γηπεδούχους να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Η εικόνα άλλαξε ξανά μετά την ανάπαυλα. Οι Σπερς ανέκτησαν σταδιακά τον έλεγχο του ρυθμού και μπήκαν στην τελική ευθεία του αγώνα έχοντας ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα. Εκεί εμφανίστηκαν οι παίκτες που πλαισίωσαν ιδανικά τον Γουεμπανιάμα.

Ο Στεφόν Καστλ πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο για το 111-104, λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη λήξη, ενώ ο ΝτιΆαρον Φοξ προσέφερε πολύτιμες λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παρά την προσπάθεια των Νικς να επιστρέψουν εκ νέου στο παιχνίδι, με τον Μπράνσον να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας επίσης 32 πόντους, ο Καστλ διατήρησε την ψυχραιμία του από τη γραμμή των βολών και «κλείδωσε» τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η σειρά εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της Νέας Υόρκης, η οποία προηγείται με 2-1, όμως το αποτέλεσμα του τρίτου αγώνα αλλάζει τις ισορροπίες. Οι Νικς διατηρούν το προβάδισμα, ωστόσο οι Σπερς απέδειξαν ότι παραμένουν απόλυτα ανταγωνιστικοί και αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τις πιθανότητές τους για τον τίτλο.