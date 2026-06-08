Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας και αποθέωσαν τους παίκτες και το προπονητικό τιμ ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ωστόσο η συγκέντρωση συνοδεύτηκε από απρόοπτα και μικρής έκτασης επεισόδια με την αστυνομία, καθώς δόθηκε εντολή να απομακρυνθεί το πλήθος από το πούλμαν της ομάδας.

Η αστυνομική επιχείρηση απώθησης συνοδεύτηκε από αντεγκλήσεις και οδήγησε σε προσαγωγές οπαδών που διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά των αρχών.

Πάντως η παρέμβαση των στελεχών της «πράσινης» ΚΑΕ αποδείχθηκε καταλυτική για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Μετά την εξομάλυνση της κατάστασης, επετράπη στους φιλάθλους να πλησιάσουν ξανά το όχημα της αποστολής.