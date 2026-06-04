Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον χαμένο τελικό του Conference League απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν άφησε την υπόθεση να «σβήσει», αλλά πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης.

Mέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να μπουν και οι τελικές υπογραφές για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με τον 30χρονο χαφ, Ουνάι Λόπεθ. Οι «Ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάμψουν ισχυρό ανταγωνισμό από την Ισπανία και όχι μόνο, κλείνοντας σταδιακά το deal μέσα από μια απαιτητική διαπραγμάτευση.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός από την Ισπανία

Η πιο ισχυρή απειλή για τον Ολυμπιακό ήρθε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ομάδα με ξεχωριστό συναισθηματικό βάρος για τον ποδοσφαιριστή, καθώς εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα. Οι Βάσκοι επιχείρησαν δυναμικά να τον επαναφέρουν στο «σπίτι» του, προσφέροντάς του ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο τους πλάνο.

Σε αυτό το σκηνικό, σημαντική παράμετρος υπήρξε και η αλλαγή προπονητή, με την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε και την έλευση του Έντιν Τέρζιτς να διαφοροποιεί τις ισορροπίες. Παράλληλα, ρόλο στην τελική κατεύθυνση φαίνεται πως έπαιξαν και οι προσωπικές επαφές, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ντάνι Γκαρθία να επικοινωνούν άμεσα με τον παίκτη.

Οι υπόλοιποι μνηστήρες

Ο Λόπεθ δεν έλειψε από καμία ουσιαστικά ισπανική μεταγραφική λίστα. Η Ράγιο Βαγιεκάνο κατέθεσε πρόταση ανανέωσης, επιχειρώντας να τον κρατήσει ως βασικό «πυλώνα» του ρόστερ της, ενώ ενδιαφέρον υπήρξε και από τη Μπέτις, τη Βιγιαρεάλ και τη Χετάφε.

Μάλιστα, η Χετάφε τον είχε στοχεύσει ως πιθανό αντικαταστάτη του Μίγια, ο οποίος οδεύει προς τη Σαουδική Αραβία, ενώ σε πιο διακριτικό επίπεδο κινήθηκε και το MLS, χωρίς ωστόσο να αλλάξει την αρχική του προτεραιότητα.

Η τελική απόφαση

Παρά τις προτάσεις και το έντονο ενδιαφέρον, ο 30χρονος μέσος φαίνεται πως έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν το αγωνιστικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ, οι προσωπικές παρεμβάσεις ανθρώπων του συλλόγου, αλλά και η προοπτική συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA τη νέα σεζόν. Όλα δείχνουν πως η υπόθεση μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.