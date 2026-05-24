Στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, έχει το βλέμμα του στραμμένο ο Ολυμπιακός που θα κρίνει σε ποιον προκριματικό γύρο του Champions League θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του.

Οι Πειραιώτες θέλουν να μη χάσει η Άστον Βίλα από την Μάντσεστερ Σίτι ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ.

Έτσι αν η Άστον Βίλα θα τερματίσει στην τέταρτη θέση, τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο και θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του προσπάθεια από τον τρίτο προκριματικό του Champions League στον δρόμο για την League Phase. Αυτό θα σημαίνει πως η προετοιμασία για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και όχι 22 Ιουνίου.

Από εκεί και πέρα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη νέα σεζόν προχωράει, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να θέλει άμεσα δεξί μπακ, για να καλυφθεί το κενό του Κοστίνια ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπράιτον.

Ο Τσάπρας παραμένει ψηλά στην λίστα από την εγχώρια αγορά, ενώ εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις, όπως του Σάλιακα.