Η ώρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών έφτασε με τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης να «μονομαχούν» στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την κατάκτηση του τροπαίου (17:30 ΕΡΤ 2 Σπορ).

Ο πρωταθλητής Ελλάδας και πολυνίκης του θεσμού, ΠΑΟΚ, έφτασε αήττητος σε στον τελικό, έχοντας αποκλείσει κατά σειρά τους ΑΣ Βόλο 2004, ΑΕ Μυκόνου και ΑΕΚ, με απολογισμό 3 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας Τρίπολης θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό Κυπέλλου Γυναικών, μετά τις προκρίσεις απέναντι σε ΠΑΣ Πύργου, ΑΟ ΡΕΑ και ΑΟ Αγίας Παρασκευής με συνολικό απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα απέναντι στη ΡΕΑ, την οποία απέκλεισε στη ρεβάνς.

Αναλυτικά η πορεία των δύο ομάδων προς τον τελικό:

3η φάση

ΑΣ Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ 0-3

ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης 0-2

Προημιτελικά

1ος αγώνας

ΑΕ Μυκόνου – ΠΑΟΚ 1-6

ΑΟ ΡΕΑ – Αστέρας Τρίπολης 1-0

2ος αγώνας

ΠΑΟΚ – ΑΕ Μυκόνου 1-1

Αστέρας Τρίπολης – ΑΟ ΡΕΑ 5-0

Ημιτελικά

1ος αγώνας

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0

ΑΟ Αγίας Παρασκευής – Αστέρας Τρίπολης 1-2

2ος αγώνας

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-0

Αστέρας Τρίπολης – ΑΟ Αγίας Παρασκευής 1-0