Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε, πριν το ταξίδι του Ολυμπιακού στο Μόναχο ότι δεν έχει ζητήσει προσθήκη παίκτη.

«Έχουμε τρεις προσθήκες στη δωδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι στο Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε καλά· είναι μια δύσκολη έδρα, όπου πέρυσι χάσαμε. Η Μπάγερν φέτος παίζει καλύτερη άμυνα και πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε», δήλωσε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Σχετικά με την προσθήκη παίκτη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι, με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ότι μόνο το 5% των μεταγραφών που γράφτηκαν είχαν πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει “κλείσει” έναν παίκτη».