Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και είναι πίσω με 2-0 μετά τα γκολ του Φερμίν Λόπεθ στο 7ο και στο 39ο λεπτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολύ δύσκολη αποστολή στο Μονζουίκ κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για αυτούς.

Στο 7′ οι γηπεδούχοι έφυγαν στην κόντρα, ο Τζολάκης πρόλαβε να κλείσει τον Γιαμάλ, η μπάλα όμως πήγε στον Φερμίν Λόπεθ που την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και πλησίασε στην ισοφάριση με τον Γκαρθία, στο 39′ όμως δέχθηκε και δεύτερο γκολ, ξανά από τον Φερμίν Λόπεθ: Λάθος του Κοστίνια, ο Φερνάντεθ έδωσε στον Λόπεθ και αυτός έγραψε το 2-0.