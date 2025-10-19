Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Σφιντέρσκι στο 3ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να ανέβουν βαθμολογικά και να μη χάσουν άλλο έδαφος και οι «πράσινοι» είναι αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς.

Στο 3ο λεπτό ο Καλάμπρια πέρασε ωραία την κάθετη πάσα για τον Σφιντέρσκι και αυτός βγήκε τετ α τετ και νίκησε τον Διούδη για το 0-1, παγώνοντας το Κλεάνθης Βικελίδης.