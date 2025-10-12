Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Δανία στην Κοπεγχάγη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 3-0 μετά τα γκολ των Χόιλουντ (21′), Άντερσεν (40′), Ντάμσγκαρντ (42′) και Τζόλη (63′).

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει τη νίκη για να μπει ξανά δυνατά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μπήκε καλά στο παιχνίδι, τελικά όμως βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Στο 21′ ο Ζαφείρης έκανε μεγάλο λάθος θέλοντας να γυρίσει τη μπάλα στον Βλαχοδήμο και ο Χόιλουντ το εκμεταλλεύτηκε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ελλάδα έμεινε πίσω στο σκορ με… δική της ευθύνη και στο 40′ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα καθώς ο Άντερσεν με κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Ντάμσγκαρντ, έγραψε το 2-0.

Σαν να μην έφτανε αυτό, αμέσως μετά, στο 42′, ήρθε και το 3-0: Λάθος του Κουλιεράκη, ο Φρόχολντ έκλεψε τη μπάλα και την έδωσε στον Ντάμσγκαρντ που την έστειλε στα δίχτυα.

Στο 63′, πάντως, ήρθε η αντίδραση της Ελλάδας καθώς ο Ιωαννίδης με ωραία κίνηση έδωσε στον Τζόλη και με αυτός με σουτ νίκησε τον Σμάιχελ και μείωσε σε 3-1.