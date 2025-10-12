Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι 68-67.

Οι δύο ομάδες έχουν σημαντικές απουσίες, με τους Φουρνιέ και Ναν να μην αγωνίζονται λόγω ενοχλήσεων, παρ’ όλα αυτά δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά το στόχο τους, ο οποίος είναι η νίκη.

Στο τέλος, λοιπόν, της πρώτης περιόδου οι «πράσινοι» προηγούνται με 21-18 με τον Σορτς να είναι εξαιρετικός ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 1/10 τρίποντα.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήλεγξε την κατάσταση ακόμη καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και με τον Τολιόπουλο να… βομβαρδίζει συνεχώς με τρίποντο βρέθηκε ακόμη και στο +12, οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν στη συνέχεια και με τρίποντο του Βεζένκοβ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου κατάφεραν να πλησιάσουν στο -5 (43-48).

Ο Βούλγαρος ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και την τρίτη περίοδο, με την εικόνα του παιχνιδιού να αλλάζει και τους Πειραιώτες να περνάνε μπροστά με 68-67. Ο Βεζένκοβ είχε 20 πόντους μέχρι εκείνο το σημείο, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του.