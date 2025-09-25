Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και είναι μπροστά με 3-1 χάρη σε γκολ των Σφιντέρσκι (10′) και Ζαρουρί (13′, 19′), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 25′ με τον Τζάνκο.

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, είχαν ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 10′, όταν ο Τετέ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Σφιντέρσκι πρόλαβε τον αμυντικό και έβαλε το πόδι του, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Αμέσως μετά, στο 13′, ήρθε και το 0-2 για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, αυτή τη φορά με σουτ του Ζαρουρί μετά το κόρνερ του Σάντσες, με τους Ελβετούς να τα έχουν χαμένα.

Το «τριφύλλι», από την άλλη πλευρά, ήταν στα καλύτερά του και στο 19′ ο Ζαρουρί ήταν εκεί που έπρεπε μετά την απόκρουση του Κέλερ σε σουτ του Μπακασέτα, για να γράψει το 0-3 με το δεύτερό του γκολ!

Όλα ήταν τέλεια, με λίγα λόγια, για τον Παναθηναϊκό, στο 25′ όμως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν σε 1-3 με το πλασέ του Τζάνκο και ενώ ο Λαφόν ήταν εκτός εστίας, με τον Ζαρουρί να μην ακολουθεί τη φάση.