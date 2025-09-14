Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 και στο τέλος της τρίτης περιόδου είναι μπροστά με 69-56.

Η ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό έστειλε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στον μικρό τελικό, όπου αντιμετωπίζει την ομάδα-έκπληξη της φετινής διοργάνωσης.

Οι Φινλανδοί έγραψαν ιστορία φτάνοντας στην 4άδα, η Ελλάδα όμως είναι αποφασισμένη να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου είναι μπροστά με 24-15, με τον Ντόρσεϊ να έχει 9 πόντους και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ακολουθεί με 6.

Η Φινλανδία μπήκε καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και κατάφερε από το -9 να βρεθεί στο -1, η Ελλάδα όμως κατάφερε και πάλι να ξεφύγει και να κλείσει στο +14 (48-34) το πρώτο ημίχρονο, με τον Greek Freak να έχει 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ενώ ακολουθούν οι Ντόρσεϊ (11π.) και Τολιόπουλος (9π).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να κρατήσει στο ίδιο επίπεδο τη διαφορά και στην τρίτη περίοδο, με το σκορ να είναι στο 69-56 στη λήξη της και τον Γ. Αντετοκούνμπο να είναι ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες σταθερά από Ντόρσεϊ (16π.) και Τολιόπουλο (12π.).